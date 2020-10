Jak definiować Key Visual i stworzyć go dla swojej marki?

Key Visual możemy zdefiniować jako jakiś charakterystyczny znak graficzny, który jest używany w każdym przekazie kierowanym od marki do odbiorców. Przykładem może być filoetowa krowa milki, Rozóm i Serce firmy Organge, czy Mały Głód od Danone. Przedstaawiając te przykłady miałeś wątpliwości o jakiej marce będzie mowa? Właśnie o to chodzi, aby bez zastanowienia skojarzyć z nazwą oraz produktem lub usługą, którą oferuje marka.

Jakie korzyści przyniesie dobrze rozpoznawalny jej Key Visual?

Po stworzeniu Key Visual dużą pracą marketingowców należy go wypromować. Jeśli nasz znak stanie się rozpoznawalny przyniesie on marce wiele korzyści. Zapadnie w pamięci wielu użytkowników. Bez wzglądu na rodzaj przekazu będzie on automatycznie kojarzony z danym brendem.

