Jak wykorzystywać materiały POS w reklamie?

Czym jest POS? POS to skrót od Point Of Sale, właściwie POSM – Point Of Sale Materials, choć często spotkamy się również z określeniem POP – Point of Purchase. Są to materiał marketingowy lub reklama umieszczana obok promowanego towaru.

Do czego wykorzystujemy POS?

Właściciele marek przygotowują materiały POS, a następnie negocjują z detalistami warunki ich ekspozycji w sklepie. Taka forma pozwala wyróżnić produkt wśród innych z tej samej kategorii i przykuć uwagę klientów. Na konkurencyjnym rynku materiały POS w raklamie mogą wpływać na decyzję klientów o wyborze konkretnej marki. Choć rozwiązania te tworzone są przez producentów i to im najbardziej zależy na odpowiednim ich wyeksponowaniu, mogą być również wykorzystywane przez detalistów, jako wizualne narzędzie merchandisingowe, które wpływa na decyzje klientów.

Nowoczesne materiały pos w reklamie

Jeśli zależy nam na skierowaniu uwagę klienta na pożądany obszar w sklepie lub konkretny produkt czy kategorie produktów, których sprzedaż chcemy zwiększy materiały pos w reklamie mogą stanowić odpowiednie rozwiązanie. Kasa, lada i inne miejsca, w których podejmuje się ostateczne decyzje zakupowe i finalizuje transakcję to tradycyjne przestrzenie, w których zlokalizowane są reklamy POS. Niemniej jednak, specjalne meble sklepowe prezentujące promowane produkty lub wyróżnione artykuły wybranego producenta cieszą się aktualnie coraz większym zainteresowaniem.